Pengunjung Kebun Raya Bogor capai 98.742 orang

Wisata Kebun Raya Bogor. Wisatawan memadati Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/6/2017). Kebun Raya Bogor yang didirikan sejak tahun 1817 oleh ahli botani kebangsaan Jerman Reinwardt tersebut telah dikunjungi sedikitnya 21 ribu wisatawan domestik maupun mancanegara saat liburan Hari Raya Idulfitri 1438 H. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah) ()

Bogor (ANTARA News) - Jumlah pengunjung Kebun Raya Bogor pada libur Lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah/2017 mengalami kenaikan dibanding pada 2016, tercatat dalam kurun waktu lima hari jumlah pengunjung mencapai 98.742 orang."Kalau dibandingkan dengan lebaran tahun lalu ada kenaikan cukup signifikan jumlah pengunjung tahun ini," kata Petugas Pengawas Pelayanan Jasa Kebun Raya Bogor, Upun Punijar kepada Antara di Bogor, Minggu.Upun menjelaskan, pada 2016 selama dibuka lima hari jumlah pengunjung Kebun Raya Bogor mencapai 71.910 orang, atau rata-rata 14.382 orang per hari.Sedangkan libur Lebaran pada 2017 selama dibuka lima hari jumlah pengunjung mencapai 98.742 orang atau rata-rata 16.457 orang per hari."Karena ada minus satu hari ditutup karena ada kunjungan Obama, jadi selama enam hari ini, jumlah pengunjung lebih tinggi dibanding tahun lalu," katanya.Pada hari pertama Idul Fitri, Minggu (25/6) Kebun Raya Bogor sudah dibuka, tercatat jumlah kunjungan sebanyak 4.337 orang wisatawan domestik dan 33 wisatawan asing.Jumlah tersebut lebih tinggi dari kunjungan hari biasa yakni rata-rata 1.500 sampai 2.000 orang pengunjung per hari. Berbeda dengan akhir pekan lebih banyak dari hari biasa, yakni bisa mencapai 3.000 hingga 4.000 orang pengunjunga.Lebih lanjut Upun menjelaskan, hari kedua libur lebaran terjadi peningkatan signifikan pengunjung mencapaai 11.186 orang domestik dan 48 pengunjung asing.Memasuki hari ketiga lebaran, Selasa (27/6) jumlah pengunjung meningkat tajam menjadi 21.043 wisatawan domestik dan 41 orang wisatawan asing.Di hari keempat, Rabu (28/6) lonjakan pengunjung masih terjadi, tercatat 23.985 orang wisatawan domestik dan 42 wisatawan asing.Terjadi penurunan pengunjung di hari kelima Kamis, (29/6) tercatat 20.277 orang pengunjung domestik, dan 27 pengunjung asing."Hari jumat karena Kebun Raya ditutup jadi tidak ada kunjungan," kata Upun.Sehari setelah ditutup, Kebun Raya Bogor kembali dibuka untuk umum, Sabtu (1/7) jumlah pengunjung tercatat sebanyak 17.915 orang wisatan domestik, tapi terjadi peningkatan pengunjung asing menjadi 63 orang."Walau sempat libur sehari, tapi pengunjung tetap tinggi dibanding tahun sebelumnya," kata Upun.

